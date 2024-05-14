Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Накануне нижняя палата парламента рассмотрела предложенных вице-премьеров.

Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Депутаты утвердили кандидатов на посты министров. Решение было принято сегодня, 14 мая, в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Так, решено утвердить:

  • Антона Аллиханова министром промышленности и торговли;
  • Михаила Дегтярева министром спорта;
  • Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии;
  • Антона Котякова министром труда и социальной защиты;
  • Сергея Кравцова министром просвещения;
  • Оксану Лут министром сельского хозяйства;
  • Ольгу Любимову министром культуры;
  • Михаила Мурашко министром здравоохранения;
  • Максима Решетникова министром экономического развития;
  • Антона Силуанова министром финансов;
  • Романа Старовойта министром транспорта;
  • Ирека Файзуллина министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Валерия Фалькова министром науки и высшего образования;
  • Сергея Цивилева министром энергетики;
  • Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.

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