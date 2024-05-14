Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России

Депутаты утвердили кандидатов на посты министров. Решение было принято сегодня, 14 мая, в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Так, решено утвердить:

Антона Аллиханова министром промышленности и торговли;

Михаила Дегтярева министром спорта;

Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии;

Антона Котякова министром труда и социальной защиты;

Сергея Кравцова министром просвещения;

Оксану Лут министром сельского хозяйства;

Ольгу Любимову министром культуры;

Михаила Мурашко министром здравоохранения;

Максима Решетникова министром экономического развития;

Антона Силуанова министром финансов;

Романа Старовойта министром транспорта;

Ирека Файзуллина министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Валерия Фалькова министром науки и высшего образования;

Сергея Цивилева министром энергетики;

Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.