Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой таможни

До этого Пикалев курировал комитет по информатизации и связи в культурной столице.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщили в кабмине.

Валерий Пикалев после окончания петербургского университета МВД России служил в Вооруженных силах СССР, а затем в ВС РФ.

Позже Пикалев руководил администрацией Северной столицы. Он курировал комитет по информатизации и связи и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. До этого он также занимал должность председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.

Ранее ФТС возглавлял Владимир Булавин, после его отставки в феврале 2023 года исполняющим обязанности был назначен Руслан Давыдов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел встречу с кабинетом министров в новом составе. Ранее в этот день глава государства подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб.