Кремль опубликовал интервью Владимира Путина информационному агентству Синьхуа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 51 0

В преддверии государственного визита в КНР российский лидер ответил на вопросы китайских журналистов.

Кремль опубликовал интервью Владимира Путина информационному агентству Синьхуа

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

Это первое больше интервью российского лидера после его инаугурации. Президент ответил китайским журналистам на вопросы об отношениях Москвы и Пекина. Также речь пошла про конфликт на Украине и пути его урегулирования. Путин в очередной раз подчеркнул, что российская сторона открыла к диалогу, но он должен строиться на интересах все хвовлеченных сторон.

Также российский лидер обозначил задачу войти в четверку крупнейших экономик мира и отметил хорошую динамику в развитии транспортно-логистических коридоров между РФ и КНР.

Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина прошла 7 мая. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента он официально вступил в должность главы государства. На церемонии присутствовало более двух тысяч гостей, в том числе и участники спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину в связи с инаугурацией.

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