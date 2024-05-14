Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину в связи с инаугурацией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Глава Организации Объединенных Наций всегда связывается с политиками после того, как они вступают в должность.

Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину в связи с инаугурацией

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Тема:
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Да, письмо ушло», — сказал он РИА Новости.

Что именно написал Гутерриш Путину, Хак не стал рассказывать, лишь отметил, что генсек ООН всегда связывается с политиками после того, как они вступают в должность.

Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина прошла 7 мая. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента он официально вступил в должность главы государства. На церемонии присутствовало более двух тысяч гостей, в том числе и участники спецоперации.

Поздравили Путина со вступлением в должность король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сирии Башар Асад, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой план развития России представил Владимир Путин.

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