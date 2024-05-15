Необычная польза: как интервальное голодание влияет на здоровье печени

Science Dailу: интервальное голодание помогает защитить печень от воспаления
Фото: www.globallookpress.com / Voller Ernst / Siegfried Steinac
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Немецкие ученые выяснили, что порой интервальное голодание даже помогает организму.
Ученые из Немецкого онкологического исследовательского центра и Тюбингенского университета выяснили, что интервальное голодание, когда человек пять дней есть, а на два дня забывает о еде, может защитить печень от воспаления. Результаты проведенных опытов опубликованы в журнале Science Daily.
Так, в ходе эксперимента группу мышей на протяжении восьми месяцев держали на диете, которая отличается большим содержанием жиров и сахаров. В результате у грызунов развилась неалкогольная жировая болезнь печени. Затем животных разделили на несколько групп: первую кормили, как и раньше, вторую посадили на интервальное голодание.
Выяснилось, что те, кто пять дней ел, а два дня голодал, не набрал вес, у них было меньше симптомов воспаления и повреждения печени. Ученые пришли к выводу, что в данном случае ограничение в еде может пойти лишь на пользу.
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