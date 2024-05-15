В Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Пострадавших доставили в городскую больницу.

В Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом

Фото: Telegram / Василий Голубев / golubev_vu

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Взрыв привел к разрушению частного домовладения в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского района Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибших нет, но при этом пострадали двое местных жителей. Их доставили с ожогами в городскую больницу. На месте происшествия работают следователи.

Кинологи осмотрели место инцидента, но не нашли взрывчатых веществ. Поэтому сейчас рассматривают версию, в которой детонирующим веществом послужила газо-воздушная смесь.

Губернатор отметил, что расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла при взрыве неизвестного предмета в пятиэтажном доме в городе Белая Церковь под Киевом.

Уточняется, что взрыв привел к обрушению трех этажей жилого здания. На кадрах с места происшествия видны выбитые окна и поврежденные балконы нескольких квартир.

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Одни плюсы: как списать долги по ипотеке
8:04
Вспененный, тканевый или из силикона: какой двусторонний скотч склеит что угодно
7:51
Есть вопросы: в Петербурге управляющую компанию обвинили в подделке подписей
7:35
Введите в привычку: какой вид спорта может сохранить здоровье коленных суставов
7:19
В Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом
7:03
Дело рук дедушки Джо? Воеing Трампа врезался в другой самолет во Флориде

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео