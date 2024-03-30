Женщина погибла при взрыве неизвестного предмета в многоэтажке под Киевом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Взрыв обрушил три этажа жилого дома.

Женщина погибла при взрыве неизвестного предмета в многоэтажке под Киевом

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Женщина погибла в результате взрыва неизвестно предмета в пятиэтажном доме в городе Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв привел к обрушению трех этажей жилого здания. На кадрах с места происшествия видны выбитые окна и поврежденные балконы нескольких квартир. Возникшее после взрыва возгорание ликвидировали пожарные.

Также сообщается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция. Из-под завалов удалось достать ребенка, он жив.

В декабре в Закарпатской области на Украине депутат взорвал гранаты в ходе заседания сельсовета. Сам мужчина погиб, еще 26 человек получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны.

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