Обвиняемый по делу об убийстве журналистки Бабаевой раскаялся в суде

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Мужчина проходит по статье о причинении смерти по неосторожности.

Обвиняемый по делу об убийстве журналистки Бабаевой раскаялся в суде

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке, руководителю крымского подразделения «Россия сегодня» Светлане Бабаевой Игорь Малёв раскаялся в суде и признал свою вину. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Симферопольского районного суда Крыма.

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — сказал мужчина.

Его адвокат Вячеслав Позигун также добавил, что есть доказательства вины подсудимого. Следствие считает, что Малёв нарушил правила безопасности во время учебных занятий на военном полигоне, где занималась Бабаева. Он выстрелил из автомата в грунт, пуля, разделившись на два фрагмента, отрикошетила в шею и голову журналистке.

Журналистка погибла 28 октября 2022 года. Бабаевой был 51 год. Похороны прошли в Москве 8 ноября 2022 года. Муж погибшей еще тогда заявлял, что в жену выстрелил другой человек.

Многие политики, деятели культуры и общественники выразили свои соболезнования в связи с кончиной Светланы Бабаевой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее уход невосполнимой потерей для общества журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации намерен обратиться в международные структуры в связи с убийством военного корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Он погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона 19 апреля. Трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.

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