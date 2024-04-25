Совфед потребует от международных структур установить виновных в гибели Еремина

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Верхняя палата парламента готовит соответствующее обращение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Совет Федерации намерен обратиться в международные структуры в связи с убийством военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Верхняя палата парламента подготовит обращение с требованием провести адекватное расследование и установить всех виновных. И это вопрос требует постоянного контроля, так как ОБСЕ постоянно закрывает глаза на преступления режима Владимира Зеленского.

Журналист «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона 19 апреля. Трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.

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