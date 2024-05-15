Украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении-2024» за политические лозунги

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Незалежная намеренно нарушила правила.

Украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении-2024» за политические лозунги

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Украинскую делегацию оштрафовали на песенном музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за футболок с надписью «Свободу защитникам Азовстали». Об этом в своих социальных сетях рассказала представительница Незалежной на конкурсе Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona.

Певица призналась, что была в курсе о запрете на политические лозунги и их демонстрацию на «Евровидении». Однако ее команда сознательно решила нарушить правила, чтобы привлечь внимание к ситуации вокруг украинских боевиков, которые попали в плен после освобождения войсками РФ Мариуполя весной 2022 года.

«Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Отбились просто финансовым штрафом», — рассказала Алена.

Кроме того, на данном конкурсе существует запрет на любые принты, связанные с брендами. В этот день всех членов делегации проверяла служба безопасности, однако представители Украины спрятали свои лозунги под другой одеждой.

Позднее Алена Савраненко отредактировала данный пост в своем блоге, убрав информацию о штрафе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему конкурс «Евровидение-2024» провалился с треском.

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