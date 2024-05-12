Сатанинский шабаш и полуголые пляски: почему конкурс «Евровидение-2024» провалился с треском

Первое место заняла Швейцария.

Песенный международный конкурс «Евровидение» часто вызывает вопросы у зрителей — аудитория интересуется, действительно ли заслуженно оцениваются выступления участников на мероприятии, которое должно было объединить весь мир с помощью языка музыки, но почему-то за несколько лет превратилось в «политическую арену».

Не стал исключением и этот год, однако помимо предвзятого отношения «Евровидения» к некоторым претендентам на победу, конкурс стал все глубже и глубже закапывать себя, порождая многочисленные скандалы и споры.

С большой уверенностью можно сказать, что в 2024-м мероприятие опустилось на самое дно — от музыки не осталось и следа, творчество полностью уступило место вульгарности, погоне за эпатажем и стремлению шокировать, когда удивлять уже, собственно, и некого, ведь рейтинги в последнее время ожидают желать только лучшего.

Возможно, именно поэтому делегации стран всеми силами пытаются привлечь внимание к своим выступлениям, добавляя все больше странностей, «повестки» и доводя дело до абсурда.

Сатанинский обряд

globallookpress.com / Jessica Gow

Представительница Ирландии певица Bambie Thug, также известная как Кантри Рэй Робинсон, не просто удивила аудиторию, но и вызвала многочисленные осуждения за богохульство и пропаганду сатанизма.

Прямо на сцене с песней Doomsday Blu артистка устроила обряд со свечами и пентаграммой на полу. Композиция повествует о «разрушительных отношениях», в которых лирическая героиня страдает от лжи и предательства.

Только страдали скорее зрители — девушка в страшном одеянии, с почерневшими зубами и когтями корчила рожи, оглушительно кричала (судя по всему, пыталась петь) и на протяжении всего выступления обнималась с танцором в обличии черта.

В конце они слились в танце, для которого, безусловно, ей нужно было раздеться. Ирландия в «Евровидении-2024» заняла шестое место.

Каблуки не помеха

Испанию представила группа Nebulossa, солисткой которой является Мери Бас. Она стала самой взрослой участницей конкурса — артистке 56 лет.

Коллектив исполнил скандальную песню «Zorra», что в переводе с испанского несет несколько смыслов. Первый — «лиса», а второй — «сука» (в русском литературном языке одно из значений — «собака женского пола», однако в данном контексте — оскорбительное обращение к женщине — Прим. ред.).

Странное название трека вызвало скандал вокруг исполнительницы. Ее обвинили в пренебрежительном отношении к женскому полу, хотя она героически и упорно уверяет, что песня — это «самотерапия».

Однако трек, безусловно, затмило само выступление. И даже не певица, а ее подтанцовка и костюмы, точнее говоря, их отсутствие. Бородатые мужчины на высоких каблуках неожиданно сбросили с себя одежду, остались в красных корсетах и начали эротические танцы вокруг солистки. Номер закончился эпичным приземлением в шпагаты.

Видимо, выступление не пришлось по душе даже «прогрессивным» жителям Европы — заняла Испания в финале 22 место (всего их 25).

Долой штаны

www.globallookpress.com / Jessica Gow

Больше всего «впечатлений», причем далеко не самых приятных, вызвала Финляндия. Представлял страну Windows95man с песней «No Rules!» — «без правил». По сути, именно с таким посылом музыкант и приехал на шоу.

Номер начинает с того, что на сцене появляется огромное яйцо. После из него вылезает артист, как будто бы забывший некоторые элементы одежды — его костюм состоит из укороченной белой футболки, кепки и носков. Ну и, к счастью, хотя бы надеты телесные стринги.

Выступление устроено таким образом, что «оголенного» исполнителя все время пытаются прикрыть — то софитом, то дымом или папкой. В конце концов мужчина наконец надел шорты, опустившиеся в конце номера на тросах с прикрепленными файерами.

Песню охарактеризовали как призыв к максимальной расслабленности. Видимо, не воспринял серьезно Windows95man и свое шоу. Занял он 19 место.

Вылететь, будучи претендентом на победу

www.globallookpress.com / Jessica Gow

Некоторые уверены, что уж лучше выступить, нежели не проявить себя совсем — и многие с этим согласятся. Так, делегация Нидерландов уверяла зрителей, что в финале они увидят небывалое шоу. По сути так и получилось: выступления не было вовсе.

Сперва голландский певец Йост Кляйн с песней «Europapa» о своей любви к Европе не прибыл на репетицию финала. После его не обнаружили и на репетиции шоу жюри. Как сообщалось, причиной отстранения стал некий «инцидент», в котором оказался замешан музыкант.

Чуть позже Европейский вещательный союз объявил, что Нидерланды полностью отстранены от участия в гранд-финале, проходившем 11 мая. В полицию на молодого человека подала заявление женщина из производственной команды «Евровидения».

«Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером. Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — заявил ЕВС.

Что именно сделал певец, пока не разглашается, хотя, по некоторым данным, он ударил сотрудницу. Происшествие расстроило многих, ведь Кляйн по оценкам жюри мог попасть в тройку лучших, если и вовсе не занять первое место.

Политическая песня

www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner

В связи с последними событиями также нелегко пришлось делегации Израиля. На фоне конфликта государства с Палестиной участница Эден Голан подверглась оскорблениям.

Еще в январе страну потребовали исключить, но ЕВС отказался пойти на подобный шаг. Голан все-таки вышла на сцену, пусть и пришлось поменять песню. В первой композиции «October Rain» нашли политический подтекст и намек на бомбардировки Израилем сектора Газа.

Некоторые строки, вроде «Все они были хорошими детьми, каждый из них» или «Не осталось воздуха», а также упоминание «цветов», которые являются кодовыми словами для погибших на войне, вызвали осуждение.

Так, поспешно были внесены изменения и новый трек «Hurricane» прозвучал на «Евроидении-2024». Только вот даже этой песне рад никто не был — Голан освистали из зала, а некоторые пронесли флаг Палестины и подняли его во время выступления.

«Драгоценная» победа

www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner

Первое место в этом году занял певец Nemo, представляющий Швейцарию. С песней «The Code» он набрал 591 балл и был очень счастлив победе. Эмоции настолько захлестнули артиста, что он прямо на сцене сломал Хрустальный микрофон. Музыкант поставил награду на пол, а поднял ее уже с отломанной ножкой.

«Евровидение — 2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — подметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильскую участницу «Евровидения» Эден Голан внесли в базу «Миротворец».