Блогер Влад А4 впервые стал отцом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями

Блогер Влад А4 впервые стал отцом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Как назвали малышку?

Блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Об этом пара рассказала в своих социальных сетях.

Влад показал трогательное фото с дочерью, которую назвали Оливией. Известно, что малышка родилась еще 8 мая, однако звездные родители рассказали о счастливом событии только сейчас.

Поклонники и известные личности поздравили пару в комментариях и выразили свои пожелания.

«Горжусь! Поздравляю!!!»;

«Будущая любимица миллионов. Девочка блогер. Поздравляю»;

Очень рада за вас. Желаю малышке крепкого здоровья», — написали они под постом.

Юлия Годунова также отметила, что Оливия появилась на свет в одной из московских клиник, ее вес составлял 4 килограмма, а рост — 55 сантиметров.

Блогер Влад Бумага также известен как А4. Он родом из Белоруссии. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко собирается родить третьего ребенка.

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