«Я богиня материнства»: Регина Тодоренко собирается родить третьего ребенка

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 12 0

Регина Тодоренко собирается родить третьего ребенка

«Я богиня материнства»: Регина Тодоренко собирается родить третьего ребенка

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Известная телеведущая мечтает стать многодетной мамой.

Известная телеведущая Регина Тодоренко мечтает стать многодетной матерью, ведь она чувствует себя богиней материнства. Об этом ведущая прошедшей премии «Жара Music Awards» заявила журналистам.

«Я богиня материнства. Такой у вас точно не будет. Я очень люблю детей и пишу для них книги, сказки и поэтому я чувствую себя богиней материнства. Даже планирую материнское шоу», — передает слова 33-летней знаменитости KP.RU.

У телеведущей уже есть двое маленьких детей от певца Влада Топалова — пятилетний Михаил и годовалый Мирослав. Так что третий малыш не за горами. Однако на этом звезда хочет остановиться, так как и у нее, и у мужа бешеный график, слишком много активностей.

«Нам хочется еще провести время с детьми побольше. С двумя детьми мне комфортно, я успеваю. Как дальше? Я пока, к сожалению, не понимаю. Поэтому три и все. Ну и муж четвертый, давайте не будем забывать», — смеется Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исхудавшая Тодоренко показала себя в нижнем белье.

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