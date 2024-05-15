Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Леваков

Народный артист России Олег Леваков умер на 77-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Театра имени Ленсовета.

«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», — говорится в некрологе.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера, а также отметили его невообразимый талант, юмор и человеческое достоинство.

Олег Александрович работал в данном театре с 1974 года. Он сыграл роли в таких спектаклях, как «Левша», «Бесприданница», «Старший сын» и многих других.

Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974-м, а позже получил получил специальность режиссера-постановщика.

Артист снялся в более чем 80 кинокартинах. Среди них «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда британской «Супербабушки».