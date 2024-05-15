Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Леваков

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 87 0

Об утрате сообщили в Театре имени Ленсовета.

Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Леваков

Фото: Кадр из сериала «Агентство НЛС», 2000

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Народный артист России Олег Леваков умер на 77-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Театра имени Ленсовета.

«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», — говорится в некрологе.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера, а также отметили его невообразимый талант, юмор и человеческое достоинство.

Олег Александрович работал в данном театре с 1974 года. Он сыграл роли в таких спектаклях, как «Левша», «Бесприданница», «Старший сын» и многих других.

Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974-м, а позже получил получил специальность режиссера-постановщика.

Артист снялся в более чем 80 кинокартинах. Среди них «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда британской «Супербабушки».

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:38
Крысиная угроза: кто и как может заразиться новым видом гепатита Е
23:25
Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом
23:21
Умер актер из «Али-Баба и сорок разбойников» Харапес
23:04
Силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью
22:51
После смерти пациента: в чем обвиняют задержанных хирургов клиники Хайдарова
22:35
Прожиточный минимум в России могут увеличить до 17,7 тысячи рублей

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Больший урон ВСУ: как взятие Работино российской армией повлияет на ход СВО
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео