Силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО РФ двух авиационных бомб Hammer Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

«С 20.00 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, российские войска прошлой ночью пресекли ряд попыток армии Украины атаковать регионы РФ.

Для нанесения ударов боевики использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты HARM, а также крупнокалиберные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и дроны самолетного типа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород.