Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Удары пришлись на два населенных пункта.
Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС
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Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Один из снарядов попал в жилой дом в поселке Дубовое. После этого там начался пожар. Пострадали два человека.
Всего вражеские снаряды повредили семь жилых домов. Также посечены два автомобиля. К тому же в ходе атаке была повреждена ЛЭП.
Повреждение есть и в селе Головино. Там последствия атаки киевского режима пришлись по кровле и потолку частного дома.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили несколько ракет ВСУ в небе над Севастополем.
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