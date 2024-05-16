Путин выбрал российский автомобиль «Аурус» для передвижения в Китае
Ближайшие два дня российский лидер проведет в КНР.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Азаров
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Аэропорт он покинул на российском лимузине «Аурус» вместе со своим кортежем.
Глава РФ прибыл в Китай с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента и вступления в должность. У самолета его встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии.
Президент прошел по красной дорожке мимо роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».
На обновленной версии российского автомобиля «Аурус Сенат» Путин впервые появился на недавней инаугурации. В машине изменили оптику, решетку, бампер, капот и крылья. Причем авто модернизировали не только снаружи, но и внутри.
Впервые лидер РФ опробовал лимузин «Аурус» на предыдущей инаугурации, которая прошла в 2018 году. С тех самых пор президент выбирает российский автомобиль для своих деловых поездок.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом.
Читайте также
66%
-0.10 98.83
0.16
Нашли ошибку?