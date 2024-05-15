Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 25 0

Российский лидер в Китае планирует посетить два города.

Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин прилетел в Китай. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на новый президентский срок и вступления в должность.

Борт российского лидера приземлился в Пекине. Уже завтра, в четверг, начнется насыщенная программа. Путин встретится со своим коллегой — председателем КНР Си Цзиньпином. После Пекина он отправится в Харбин, который считается самым русским из китайских городов.

На время визита у президента России запланированы переговоры с Си Цзиньпином, а также подписание ряда документов. Ожидается, что лидеры РФ и КНР обсудят двусторонние отношения стран, а также другие важные вопросы мировой повестки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль опубликовал интервью Владимира Путина китайскому информационному агентству Синьхуа, которое он дал в преддверии поездки в КНР.

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