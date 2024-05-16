РФПИ с китайскими партнерами планирует совместное продвижение кинокартин

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 14 0

Рассматривается создание «общего» фонда кино.

РФПИ с китайскими партнерами планирует совместное продвижение кинокартин

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует наладить сотрудничество с китайскими медиа-партнерами для взаимного продвижения кинопродукции на рынках России и КНР. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Планируется стратегия по поддержке продвижения российских фильмов на рынке КНР, а также выхода китайских кинокартин в прокат в РФ.

РФПИ намерен сотрудничать с производителями медиа-продуктов Китая, а также фокусироваться на поиске возможностей для совместного кинопроизводства и «взаимного» проката.

Как отметил Кирилл Дмитриев, Китай — мировой лидер по количеству кинотеатров, а фильмы, снятые в стране, становятся все более популярными по всему миру, что «создает значимый потенциал для экспорта и контрактов на прокат в других странах, включая Россию».

«В этой связи РФПИ и китайские партнеры рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран», — рассказал гендиректор РФПИ.

Кроме того, в сентябре этого года запланировано проведение фестиваля российского кино в Китае. Там публике представят современные отечественные фильмы, а после ответный фестиваль китайского кино пройдет уже в РФ.

«Таким образом, РФПИ стремится развивать и укреплять не только инвестиционные, но и культурные связи с Китаем, что чрезвычайно важно, особенно с учетом проведения перекрестных Годов культуры России — Китая в 2024–2025 годах», — заключил Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФПИ совместно с партнерами инвестируют в предприятие по производству лекарств.

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