Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО «Ольха», ракета «Точка-У» и дрон

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов и три ракеты над регионами России
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Войска РФ пресекли очередные попытки террористических атак ВСУ.
Российские войска в ночь на 16 мая пресекли попытки боевиков Украины совершить террористические атаки на объекты в пяти регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
Уточняется, что киевский режим использовал беспилотники самолетного типа, реактивные системы залпового огня «Ольха» и тактический ракетный комплекс «Точка-У».
Так, силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и еще один дрон в небе над Белгородской область. Над Крымом уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника, сбит один над Брянской областью.
Также над территорией Тульской области средства ПВО уничтожили два беспилотника, а над Калужской — один.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Крымом сбили пять ракет ATACMS, запущенных украинскими террористами.
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