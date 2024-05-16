Надо Крымом сбили пять ракет ATACMS

Попытки киевского режима совершить атаку на российские объекты вновь не увенчались успехом.
Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС
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Дежурные системы ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над Крымом, запущенных украинскими террористам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«15 мая около 23:00 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — написано в сообщении военного ведомства.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Помимо этого, российские войска прошлой ночью пресекли ряд попыток ВСУ атаковать регионы РФ.
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