Надо Крымом сбили пять ракет ATACMS

Дежурные системы ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над Крымом, запущенных украинскими террористам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«15 мая около 23:00 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — написано в сообщении военного ведомства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Помимо этого, российские войска прошлой ночью пресекли ряд попыток ВСУ атаковать регионы РФ.