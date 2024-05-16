Германия выслала из страны несколько боевиков ВСУ, проходивших обучение

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Бундестаг: семерых боевиков ВСУ выслали из Германии из-за нацистской символики

Германия выслала из страны несколько боевиков ВСУ, проходивших обучение

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

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Власти Германии выслали из страны семерых украинских боевиков, которые обучались в рамках программы Бундесвера. Причиной называется использование ими правоэкстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ (Бундестаг) на сайте.

«Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских Вооруженных сил», — указывается в сообщении.

Отмечается, что после этого было немедленно прекращено обучение боевиков по согласованию с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Использовавших нацистскую символику выслали на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации украинцев. Уже известно, как минимум, о 20 подобных случаях.

Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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