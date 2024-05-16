Почему Берлин отказался от «подручных» киевского режима?

Власти Германии выслали из страны семерых украинских боевиков, которые обучались в рамках программы Бундесвера. Причиной называется использование ими правоэкстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ (Бундестаг) на сайте.

«Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских Вооруженных сил», — указывается в сообщении.

Отмечается, что после этого было немедленно прекращено обучение боевиков по согласованию с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Использовавших нацистскую символику выслали на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации украинцев. Уже известно, как минимум, о 20 подобных случаях.

Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.