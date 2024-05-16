Уже известно, как минимум, о 20 подобных случаях.

Украинцев, которые не желают отправляться на фронт по мобилизации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали расстреливать в момент, когда те пытаются переправиться через реку Тиса в Румынию. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

«Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — отметил Рогов.

Также Рогов заявил, что уже расстреляли два десятка украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа. Рада их поддержала 8 мая, а также приняла законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления граждан.

Он не коснется заключенных, отбывающих сроки за убийства, сексуальное насилие и подрыв основ нацбезопасности. Были уточнены категории призывников, ужесточены меры наказания для уклонистов.

МИД Украины уже приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Нынешние нормы не предусматривают положений о демобилизации из ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский разрушает Украину своей недальновидной политикой.