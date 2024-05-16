Уродство и больные кости: почему передозировка витамина D опасна беременным

Физиотерапевт Малиновская: витамин D может стать токсичным для организма
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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К чему еще может привести несбалансированное употребление БАДов для женщин в положении?
Чрезмерное употребление витамина D беременными и кормящими матерями может спровоцировать уродство плода болезни костей у младенца. Об этом рассказала врач Светлана Малиновская.
«Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — рассказала врач в беседе с NEWS.RU.
Доктор Малиновская также отметила, что из-за передозировки витамина D в организме часто развивается увеличение концентрации кальция. Это, в свою очередь, может привести к нарушению пищеварения, головокружению, слабости и помутнению сознания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как укрепить иммунитет весной. Эксперт посоветовал правильно питаться. Также для укрепления иммунитета важно спать не менее семи часов в сутки.
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