Уродство и больные кости: почему передозировка витамина D опасна беременным

К чему еще может привести несбалансированное употребление БАДов для женщин в положении?

Чрезмерное употребление витамина D беременными и кормящими матерями может спровоцировать уродство плода болезни костей у младенца. Об этом рассказала врач Светлана Малиновская.

«Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — рассказала врач в беседе с NEWS.RU.

Доктор Малиновская также отметила, что из-за передозировки витамина D в организме часто развивается увеличение концентрации кальция. Это, в свою очередь, может привести к нарушению пищеварения, головокружению, слабости и помутнению сознания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как укрепить иммунитет весной. Эксперт посоветовал правильно питаться. Также для укрепления иммунитета важно спать не менее семи часов в сутки.