Основные простые правила: как уберечь здоровье весной

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Профессор Никифоров: для укрепления иммунитета нужно правильно питаться

Основные простые правила: как уберечь здоровье весной

Фото: www.globallookpress.com / Alf Jönsson

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Для крепкого иммунитета очень важно соблюдение режима сна и отдыха. И не только.

После зимы организм человека наиболее чувствителен к разного рода инфекциям. Заболеть можно быстро и незаметно. Профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал изданию KP.RU, как обезопасить себя и не заразиться.

Для укрепления иммунитета необходимо правильно питаться, получая достаточное количество витаминов и белков. Особенно важен витамин С, который содержится в капусте и цитрусовых. Также обязателен в употреблении витамин А и его предшественники — каротиноиды, которых много в моркови, тыкве и других красных и оранжевых фруктах, овощах и ягодах.

В злаках содержатся витамины группы В. А в рыбе, молоке, кисломолочных продуктах, яйцах — находится полезный витамин D. Также для укрепления организма важен режим сна и отдыха. Здоровый сон должен длиться от семи до девяти часов.

«Универсального средства, панацеи против вирусов пока не изобрели. Но есть противовирусные средства широкого спектра действия, способные помогать, противостоять вирусной инфекции вне зависимости от возбудителя. Например, препарат Эргоферон. Он подходит в целях борьбы с ОРВИ практически для всей семьи — для детей от шести месяцев и взрослых», — подчеркивает доктор.

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