Президент Сербии Вучич ответил на давление Запада цитатой Жукова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Александр Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада

Президент Сербии Вучич ответил на давление Запада цитатой Жукова

Фото: Darko Vojinovic / ТАСС

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Сербский лидер заявил, что сделает все для сохранения чести своего государства.

Сербский президент Александр Вучич высказался об ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН), она будет рассмотрена 23 мая. Выступая в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS), глава государства напомнил слушателям слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от нацизма.

Как отметил Вучич, резолюция преследует три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), пересмотр вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992–1995 годов и поиск ходов для выдвижения иска против Сербии за возмещение военного ущерба. Вучич добавил также, что уже смирился со своей политической судьбой, но пообещал сделать все для «для сохранения чести» страны.

«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — сказал лидер государства.

На днях Александр Вучич, выступая в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде заявил, что для него и потомков 9 мая всегда будет праздником — Днем Победы. Запад, по его мнению, мстит Сербии за самостоятельность и собственные политические провалы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Сербии задержали мужчину за угрозы Александру Вучичу.

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