Борьба с «парением»: в России планируют запретить ароматизаторы для вейпов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Правительство РФ запретит пищевые добавки и ароматизаторы в жидкостях для вейпов

Борьба с «парением»: в России планируют запретить ароматизаторы для вейпов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Подобные меры помогут снизить вред от добавок.

Минздрав РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами, об этом сообщил «Коммерсантъ».

Авторами поправок к Федеральному закону являются председатель Госдумы Вячеслав Володин и более 400 депутатов всех фракций.

В список запрещенной продукции внесли тот перечень веществ, которые побуждают людей чаще приобретать вредный для здоровья товар.

«Пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также „вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции“.», — говорится в сообщении.

Такими мерами хотят добиться сокращения никотиновой продукции среди населения и, в особенности, среди молодежи. Авторы документа утверждают, что привлекательный запах и вкус становятся основной причиной для приобретения вейпов.

По словам руководителя центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян, подобные меры действительно помогут снизить покупку вейпов и вместе с этим минимизировать вред на организм человека из-за некоторых добавок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какой вред приносит курение вейпов и электронных сигарет.

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