Зампред правительства Алтайского края Кибардин задержан в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Накануне сообщалось об обысках в здании кабмина региона.

Зампред правительства Алтайского края Кибардин задержан в Москве

Фото: Сайт правительства Алтайского края altairegion22.ru

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Правоохранители задержали в Москве заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом стало известно агентству ТАСС.

Накануне, 16 мая, в здании кабмина региона прошли обыски. Причины действий правоохранителей пока не известны. При этом зампред правительства Денис Губин заявил, что не обладает информацией о задержании Кибардина. Однако, по информации источника 5-tv.ru, чиновник мог быть задержан в рамках уголовной статьи, касающейся нарушений в экономической деятельности.

Иван Кибардин является заместителем председателя правительства Алтайского края с 2018 года. В частности, он ответственен за работу в сфере туризма региона, государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также за финансово-экономический контроль и контроль в сфере закупок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово».

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

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