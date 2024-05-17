Глава ЮАР Рамафоса отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Почему он принял такое решение? Россия, к слову, присутствовать на мероприятии также не намерена.

Глава ЮАР Рамафоса отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Richard Drew / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса не будет участвовать в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента.

Пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья уточнила, что решение принято из-за выборов в стране. Так, конституционные процессы потребуют личного присутствия Рамафосы в ЮАР.

От участия в конференции ранее отказался президент Бразилии Лула да Силва.

Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.92
-0.34 98.90
0.07
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

12:10
Суд заочно арестовал сбежавшую из России феминистку Маршенкулову
12:05
«Дело принципа»: Боня назвала причины разрыва контрактов в Европе
11:49
«Для нас неприемлемо»: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
11:43
Задело за живое: в Норвегии началась истерика в СМИ после агрессивного поведения их посла
11:36
СМИ заявили об освобождении футболиста «Спартака» Промеса из-под стражи
11:33
МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
Обнародованы самые шикарные даты для свадьбы летом 2024 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео