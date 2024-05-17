Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии

Президент Бразилии Лула да Силва отказался ехать на предстоящую конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом сообщила администрация главы государства агентству РИА Новости.

«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — рассказали в администрации.

Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии.