Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии

Встреча запланирована на июнь.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ANDREVIOLATTI
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Президент Бразилии Лула да Силва отказался ехать на предстоящую конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом сообщила администрация главы государства агентству РИА Новости.
«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — рассказали в администрации.
Конференция в Швейцарии по Украине
В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.
В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии.
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