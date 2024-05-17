Кто следующий? В Польше заговорили об истинных планах Запада

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Колумнист EADaily Добрынин: Польша перестает видеть в России врага

Кто следующий? В Польше заговорили об истинных планах Запада

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Спецоперация

Варшава теперь не готова терять людей ради намерений США и Великобритании на Украине.

В Польше начали осознавать, что Россия не является врагом, в отличие от США и Великобритании. Таким мнением поделился колумнист EADaily Владимир Добрынин в своей статье, приведя в пример материал местного издания.

Автор отметил, что спустя более двух лет после начала специальной военной операции на Украине Польша наконец-то «прозрела» и пришла к выводу, что Запад может «пожертвовать» страной ради «схватки» с Россией — на самом деле, никто не задумывается об интересах Польши.

Возникающие локально по всему миру вооруженные конфликты, подчеркнул журналист, «конструируются» США и Великобританией, которые предпочитают работать «чужими руками».

Именно это и стали понимать в Варшаве, выделяя, что подобная скрытая игра Запада кажется «методом маскировки грядущего кризиса неолиберального глобального капитализма».

Обозреватель СМИ Конрад Рекас предположил: страна, возможно, станет «следующей жертвой» конфликта на Украине. И в Вашингтоне, и в Лондоне готовы воспользоваться польскими солдатами не задумываясь ради собственных целей.

Однако Добрынин также указал на то, что в случае отправки войск на Украину Варшава вполне «не против» вернуть себе якобы родные территории, например, Львов, Луцк или Станиславов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Польша отказалась от диалога с Украиной.

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