«Переговоры прерваны»: почему Польша отказалась от диалога с Украиной

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Минсельхоз Польши: Варшава отказалась вести переговоры с Киевом из-за коррупции

«Переговоры прерваны»: почему Польша отказалась от диалога с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Следующий раунд должен был состоятся завтра, 14 мая.

Переговоры по сельскому хозяйству между Варшавой и Киевом прерваны в связи с обвинением в коррупции членов украинской делегации. Об этом заявил замглавы Минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак в беседе с Dziennik Gazeta Prawna.

«Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности», — сказал он.

Следующий раунд переговоров должен был состояться во вторник, 14 мая, но его отменили. Колодзейчак подчеркнул, что Варшава отказывается вести диалог с лицами, имеющими обвинения в коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка. По какой причине его сняли с должности, неизвестно. Однако почти полгода назад украинские СМИ уличили Витюка в коррупции.

Так, в декабре прошлого года выяснилось, что его супруга стала обладательницей квартиры в жилом комплексе премиум-класса стоимостью более 650 тысяч долларов.

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