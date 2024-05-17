Австрийский бизнесмен Хирш оказал материальную помощь жителям Алчевска

Австрийский предприниматель Отто Хирш посетил город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) и встретился с жителями многоэтажки, куда в марте ударил украинский дрон. Видео встречи появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Европейский бизнесмен, который с самого начала боевых действий в Донбассе поддерживает его жителей, на этот раз оказал адресную материальную помощь жильцам квартир, наиболее пострадавших от прилета беспилотника ВСУ.

В числе таких людей оказалась Лидия Сивацкая, чью квартиру на девятом этаже дрон ВСУ буквально разнес в щепки. Сама пожилая женщина осталась жива благодаря тому, что в момент украинской атаки находилась в больнице.

Однако практически всего, что было нажито за 40 лет трудовой жизни, она лишилась. Пенсионерка призналась, что неожиданная помощь благотворителя из далекой Австрии ее очень удивила.

В свою очередь сам бизнесмен заверил, что готов оказать пострадавшим от удара ВСУ еще большую помощь, если она потребуется. Хирш призвал без стеснений обращаться к нему через помощников в России.



Фото, видео: 5-tv.ru

Также предприниматель посетил две школы в Перевальском районе ЛНР, которым оказывает помощь с 2015 года. Тогда оба учреждения оказались фактически на линии боевого соприкосновения и были почти до основания разрушены. Во многом благодаря усилиям австрийского бизнесмена их удалось восстановить, и сегодня в них продолжают учиться местные дети.

«Отто Хирш — это наш большой друг, мы всегда рады его визиту. В очень тяжелые для школы времена, когда она была разрушена в 2015 году, он один из первых откликнулся на наш призыв о помощи. Он помог нам со всей мебелью в школе. Благодаря его помощи, личному финансовому участию у нас появился компьютерный класс, мебель в столовой. Все, что мы видим здесь, все оборудование — это его помощь», — отметила директор Зоринской средней школы № 10 Юлия Богуцкая.

Она добавила, что сейчас учебное учреждение находится в прекрасном состоянии, полностью оборудовано и постепенно приближается к российским стандартам образования.

Отто Хирш занимается строительным бизнесом, имеет компании по всему миру. Помогать Донбассу он начал в 2015 году: поддерживает детские сады, школы, малоимущих граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее наградил Хирша — единственного из иностранных граждан — почетным знаком «За гуманитарную помощь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям освобожденной Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).