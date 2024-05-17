«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Трамп заявил об опасности для США после визита Путина в Китай

«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР

Фото: Reuters / Mike Segar

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Президент России пробыл в Китае два дня, в ходе визита он провел переговоры в том числе с лидером Си Цзиньпином.

У США могут возникнуть проблемы из-за укрепления союзничества России и Китая. Так визит российского лидера в КНР прокомментировал экс-президент Штатов Дональд Трамп, пишет Fox News.

Трамп среди проблем США, которые вызывают беспокойство, выделил инфляцию и экономику. Но переговоры Путина с Си Цзиньпином он отметил отдельно. Трамп считает, что над страной нависает угроза, пока он сидит в зале суда на Манхэттене.

«Заявил, что встреча лидеров Китая и России была «возможно, хуже, чем все остальное», — пишет издание.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин провел в КНР два дня — 16 и 17 мая, посетив два города — Пекин и Харбин.

Российская делегация попробовала утку по-пекински и трепанг с луком-пореем. Кроме того, были предложены устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из различных морепродуктов, окунь в бульоне из креветок и другие блюда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции.

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