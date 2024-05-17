«Пилят сук, на котором сидят»: Путин о санкциях Запада в отношении России
Путин о санкциях: страны Запада просто пилят сук, на котором сидят
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
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По его словам, ограничения нужны лишь для экономической выгоды Европы и США.
Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пресс-конференции в Харбине.
Особо он подчеркнул, что западные санкции нужны лишь для экономической выгоды Европы и США.
«Наносят себе непоправимый ущерб. Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками — просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная, но им никак не остановиться», — сказал президент.
Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин провел в КНР два дня — 16 и 17 мая, посетив два города — Пекин и Харбин.
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