«Игра с огнем»: МИД предупредил Запад об ответе за удары по территории России

США и Великобритания, поставляя Украине оружие, способствуют дальнейшей эскалации конфликта.

Россия не оставит без ответа посягательства на свои территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предупредив Запад и Украину о том, что они играют с огнем.

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», — говорится в заявлении от имени Захаровой на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что за атаками украинских боевиков «четко проступает профиль» кураторов из США и Великобритании. Они не только поставляют Киеву тяжелые вооружения и дальнобойные ракеты, но и одобряют удары по российской территории. Это способствует дальнейшей эскалации конфликта, подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на то, что «бандеровская клика» на Украине уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся визитов в Киев западных хозяев.

На днях Захарова предрекла киевскому режиму во главе с лидером Владимиром Зеленским крах, от которого не спасет никакое оружие Запада.

«Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — заявила дипломат в ходе брифинга.

Всех сомневающихся в таком исходе Захарова призвала посетить выставку трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики пытались атаковать российские регионы, используя поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиабомбы HAMMER и противорадиолокационные ракеты HARM.