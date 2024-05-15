Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России

Украинские боевики в очередной раз пытались атаковать объекты на территории РФ.

Российские войска в течение минувшей ночи пресекли ряд попыток армии Украины атаковать регионы РФ. Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России, для своих целей боевики использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты HARM, а также крупнокалиберные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и дроны самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны уничтожили десять ATACMS над Крымом. Над Белгородской областью сбиты по две единицы ракет HARM, HAMMER и снарядов «Ольха», а также девять беспилотников. Пять дронов перехвачены в небе над Курской областью и еще три над Брянской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород. Удары пришлись на два населенных пункта: поселок Дубовое и село Головино.