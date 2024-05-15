Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 ракет ATACMS над Крымом
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики в очередной раз пытались атаковать объекты на территории РФ.
Российские войска в течение минувшей ночи пресекли ряд попыток армии Украины атаковать регионы РФ. Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России, для своих целей боевики использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты HARM, а также крупнокалиберные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и дроны самолетного типа.
Силы противовоздушной обороны уничтожили десять ATACMS над Крымом. Над Белгородской областью сбиты по две единицы ракет HARM, HAMMER и снарядов «Ольха», а также девять беспилотников. Пять дронов перехвачены в небе над Курской областью и еще три над Брянской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород. Удары пришлись на два населенных пункта: поселок Дубовое и село Головино.
- 15 мая
- «Тяжелая внутренняя ситуация»: почему Зеленский отменил визит в Испанию
- 15 мая
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
- 15 мая
- Как танки Т-80БВК освобождали Новомихайловку. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 мая
- Российские ПВО сбили несколько ракет ВСУ в небе над Севастополем
- 15 мая
- Силы ВС РФ уничтожили еще один немецкий Leopard
- 15 мая
- «Укрэнерго» сообщила об аварийном отключении света во всех регионах Украины
- 14 мая
- Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
- 14 мая
- В ФСО России создали спецподразделения по противодействию беспилотникам
- 14 мая
- Белоусов назвал приоритетные задачи для Минобороны России
- 14 мая
- Количество погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 17
Читайте также
81%
-0.27 98.67
-0.18
Нашли ошибку?