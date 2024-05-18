Штраф за курение в неположенных местах хотят увеличить до 15 тысяч рублей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

За нарушение на детской площадке административное наказание хотят поднять до 30 тысяч рублей.

Штраф за курение в неположенных местах хотят увеличить до 15 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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В России хотят поднять размер штрафа за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей. Инициатором предложения выступил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч», — написал он в своем Telegram-канале.

Мателев также сообщил, что штраф за курение на детской площадке может вырасти до 30 тысяч рублей, а родителей, чьи дети младше 16 лет и курят, могут начать штрафовать на семь тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в рамках борьбы с «парением» планируют запретить ароматизаторы для вейпов. Таким образом хотят добиться сокращения потребления никотиновой продукции среди населения и, в частности среди молодежи, ведь именно запах и вкус зачастую становится причиной вредной привычки.

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