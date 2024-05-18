Неудачный конкурс: участнику «Евровидения» из Нидерландов грозит суд

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 47 0

Представитель Нидерландов на «Евровидении» Кляйн может предстать перед судом

Неудачный конкурс: участнику «Евровидения» из Нидерландов грозит суд

Фото: www.globallookpress.com / Fredrik Sandberg

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Таинственный инцидент, из-за которого певца дисквалифицировали, наконец-то раскрыт.

Голландский певец Йост Кляйн, которого ранее дисквалифицировали с международного конкурса «Евровидение-2024», может предстать перед судом в шведском городе Мальме. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на адвоката исполнителя Яна-Аке Фальта.

По его словам, сейчас шведская полиция занимается расследованием дела, к которому причастен артист.

Как выяснилось, между Кляйном и руководством конкурса была договоренность, по которой певца не должны были снимать сходящим со сцены.

Однако одна из операторов нарушила соглашение и продолжила съемку, даже когда исполнитель сделал замечание. Просьба была проигнорирована, после чего голландский участник оттолкнул камеру.

«Он отрицает, что угрожал этому человеку», — заявил адвокат Кляйна.

Сперва представитель Нидерландов не прибыл на репетицию финала «Евровидения-2024», а затем стало известно, что его отстранили от конкурса жюри из-за некоего «инцидента».

Чуть позже Европейский вещательный союз объявил, что Нидерланды полностью отстранены от участия в гранд-финале, проходившем 11 мая. В полицию на молодого человека подала заявление женщина из производственной команды конкурса «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певца из Нидерландов отстранили от конкурса «Евровидение».

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области признал вину
9:08
Уничтожен украинский беспилотник над Крымом
8:52
16-летний сын известного московского адвоката задержан за убийство домработницы
8:36
Неудачный конкурс: участнику «Евровидения» из Нидерландов грозит суд
8:20
Американский киноактер Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни
8:04
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Полтавской областях

Сейчас читают

Пища для ума: что нужно съесть перед экзаменами
Дирижер болезни: названы главные причины ожирения у человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео