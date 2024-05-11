Скандал на «Евровидении»: почему певца из Нидерландов отстранили от конкурса

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 305 0

Представитель Нидерландов полностью дисквалифицирован с «Евровидения-2024»

Скандал на «Евровидении»: почему певца из Нидерландов отстранили от конкурса

Фото: www.globallookpress.com / Jessica Gow

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Полиция проводит расследование инцидента, в ходе которого пострадала женщина из производственной команды шоу.

Голландский певец Йост Кляйн полностью отстранен от участия в международном конкурсе «Евровидение-2024», который проходит в этом году в Швеции. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

Как теперь известно, местная полиция расследует инцидент, виновником которого мог стать артист — пострадала женщина, работающая в «производственной команде» конкурса.

«Пока проходит расследование, мы считаем, что будет неправильно Нидерландам продолжать участие в конкурсе», — говорится в обращении.

Ранее в Сети предполагалось, что в конфликт могли быть вовлечены участники израильской делегации, однако ЕВС опроверг причастность каких-либо зарубежных представителей стран помимо Кляйна.

«Мы поддерживаем политику нулевой толерантности к неадекватному поведению на „Евровидении“, и мы хотим создать комфортную атмосферу для всех работников конкурса», — сказали в ЕВС.

В финале «Евровидения-2024», который пройдет 11 мая, участие примут 25 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал продюсер Дзюник об украинских представителях на конкурсе «Евровидение».

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Скандал на «Евровидении»: почему певца из Нидерландов отстранили от конкурса

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