Теперь официально: Украина и Запад имеют разные взгляды по завершению СВО

Зеленский: Украина и Запад имеют разные взгляды по завершению конфликта
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
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Из-за продвижения российских войск в Харьковской области старшие руководители Зеленского усилили на него давление.
Западные страны и Украина имеют совершенно разные взгляды на то, как должна закончиться специальная военная операция (СВО). Об это в интервью изданию AFP сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.
Дело в том, что Зеленский требует мира для государства на своих условиях, которые адекватным людям кажутся невозможными. В это время страны Запада считают, что спецоперация, которую проводит Россия, должна закончиться как можно быстрее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский отреагировал на продвижение ВС РФ под Харьковом. Украинский лидер пожаловался на нехватку систем ПВО и живой силы.
По его словам, у Украины осталось лишь 25% от необходимого оружия, а для борьбы с превосходством России в воздухе ВСУ требуется порядка 130 самолетов.
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