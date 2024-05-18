Судно Панамы загорелось после обстрела в Красном море возле Йемена

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Reuters: у берегов Мохи в Йемене после ракетного удара загорелся нефтяной танкер

Судно Панамы загорелось после обстрела в Красном море возле Йемена

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class John Bel

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Нападение устроили мятежники-хуситы.

На судне нефтяного танкера под флагом Панамы у берегов Йемена в десяти морских милях к юго-западу от города Моха вспыхнул пожар. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компании Ambrey, оказывающую услуги в сфере безопасности.

Возгорание произошло в результате ракетного удара, как показала радиосвязь. По словам компании, танкер получил помощь.

«Йеменское ополчение хуситов, которое контролирует самые густонаселенные районы Йемена и связано с Ираном, в течение нескольких месяцев устраивало нападения на корабли в водах страны в знак солидарности с палестинцами, воюющими с Израилем в Газе», — говорится в сообщении.

Йеменские мятежники-хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, а также некоторые территории рядом с Саудовской Аравии, начали обстреливать суда в Красном море после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Судам, которые курсировали поблизости, рекомендовали проявлять осторожность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что минувшей ночью американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Красным морем.

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