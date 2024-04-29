В США заявили об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем

Согласно сообщению, дроны представляли «непосредственную угрозу» для Штатов.

Минувшей ночью американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Красным морем. Об этом в социальной сети X заявило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Сообщение гласит, что беспилотники были ликвидированы между 1:48 и 2:27 по московскому времени.

«Было установлено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе» — говорится в посте.

ВС США предприняли действия «для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод», отметили в CENTCOM.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы — Прим. ред) накануне атаковало в Красном море британский нефтяной танкер Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет.

По утверждению хуситов, они будут продолжать военные атаки, пока Израиль не снимет блокаду с сектора Газа, а также пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена

США и Великобритания атакуют позиции хуситов с середины января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белоруссии заявили о намерении Литвы и Польши ударить дронами по республике.