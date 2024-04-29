В США заявили об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

CENTCOM: над Красным морем ночью сбиты пять беспилотных летательных аппаратов

В США заявили об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Согласно сообщению, дроны представляли «непосредственную угрозу» для Штатов.

Минувшей ночью американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Красным морем. Об этом в социальной сети X заявило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Сообщение гласит, что беспилотники были ликвидированы между 1:48 и 2:27 по московскому времени.

«Было установлено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе» — говорится в посте.

ВС США предприняли действия «для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод», отметили в CENTCOM.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы — Прим. ред) накануне атаковало в Красном море британский нефтяной танкер Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет.

По утверждению хуситов, они будут продолжать военные атаки, пока Израиль не снимет блокаду с сектора Газа, а также пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена

США и Великобритания атакуют позиции хуситов с середины января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белоруссии заявили о намерении Литвы и Польши ударить дронами по республике.

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