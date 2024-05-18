Суд сообщил о связях фигуранта по делу Иванова с руководителями предприятий Минобороны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Басманный суд Москвы: Фомин имеет связи среди руководства предприятий МО РФ

Суд сообщил о связях фигуранта по делу Иванова с руководителями предприятий Минобороны

Фото: © РИА Новости / Надежда Чичерова

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Адвокатам предпринимателя Александра Фомина отказали в прошении не заключать подзащитного под стражу.

Арестованный по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет связи с руководством предприятий военного ведомства. Это следует из постановления Басманного суда Москвы.

В документе отмечается, что Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом экс-замминистра и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и подконтрольных им коммерческих структур.

В связи с этим суд пришел к выводу, что Фомин «обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности».

Также сообщается, что арестованный регулярно бывал за рубежом, где «располагает близкими знакомыми и деловыми партнерами».

Принимая во внимание вышесказанное, суд отказал адвокатам Фомина, просившим не заключать его под стражу и утверждавшим, что он не имеет намерения скрываться от суда и следственных органов.

Фомина арестовали 25 апреля по обвинению в даче взятки. Следствие считает, что он освободил Иванова от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, и способствовал получению им взятки в особо крупном размере.

Сам Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение о его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. Бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Для защиты Иванов нанял сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам: Дениса Балуева, Виктора Швеца и Мурада Мусаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд отклонил прошение адвокатов Тимура Иванова о переводе под домашний арест и оставил экс-замминистра обороны в СИЗО.

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