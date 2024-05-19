«Просто не афиширую»: куда пропала Волочкова с театральной сцены

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 521 0

Волочкова рассказала, что по-прежнему выступает на благотворительных спектаклях

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда продолжает работать, но старается не сообщать об этом всем подряд.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова раскрыла, почему редко появляется на сцене театра. Оказалось, что у звезды попросту мало свободного времени.

Дело в том, что она участвует в благотворительных спектаклях, куда приглашает всех зрителей бесплатно. В связи с этим танцовщица не занимается каким-либо продвижением этих мероприятий.

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», — призналась Волочкова корреспонденту 5-tv.ru на открытии ресторана в центре Москвы.

Звезда также рассказала, что ее новое шоу пользуется успехом — выступления проходят каждые две недели. Когда она все же находит свободное время, то идет в свою домашнюю баню, а затем — в ледяную купель.

Кроме того, Волочкова продолжает поддерживать тесные связи со своей дочерью. Причем 48-летняя знаменитость очень гордится Ариадной, называя ее талантливым человеком.

Ранее 5-tv.ru писал, как Волочкова объяснила причину своего странного поведения на публике.

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