«Просто не афиширую»: куда пропала Волочкова с театральной сцены

Звезда продолжает работать, но старается не сообщать об этом всем подряд.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова раскрыла, почему редко появляется на сцене театра. Оказалось, что у звезды попросту мало свободного времени.

Дело в том, что она участвует в благотворительных спектаклях, куда приглашает всех зрителей бесплатно. В связи с этим танцовщица не занимается каким-либо продвижением этих мероприятий.

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», — призналась Волочкова корреспонденту 5-tv.ru на открытии ресторана в центре Москвы.

Звезда также рассказала, что ее новое шоу пользуется успехом — выступления проходят каждые две недели. Когда она все же находит свободное время, то идет в свою домашнюю баню, а затем — в ледяную купель.

Кроме того, Волочкова продолжает поддерживать тесные связи со своей дочерью. Причем 48-летняя знаменитость очень гордится Ариадной, называя ее талантливым человеком.

Ранее 5-tv.ru писал, как Волочкова объяснила причину своего странного поведения на публике.