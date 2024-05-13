«Не пью алкоголь вообще»: Волочкова объяснила причину своего курьезного поведения

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 141 0

Волочкова заявила, что вообще не употребляет алкогольные напитки

«Не пью алкоголь вообще»: Волочкова объяснила причину своего курьезного поведения

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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По словам балерины, люди говорят о ней глупости из зависти.

Балерина Анастасия Волочкова в одном из шоу на YouTube заявила, что не употребляет спиртные напитки. Артистка утверждает, что ее веселое поведение связано лишь с ее творческой натурой.

Анастасия рассказала, что невероятно увлечена своим делом, а некоторым людям просто нечем себя занять. Именно потому они из зависти говорят про нее гадости.

«Я живу на уровне ипостаси высоты творческого характера. Я на сцене живу. Хорошо, что-то про меня написали — этиловый спирт или что-то еще. Мои золотые, идите <…>, просто вы сами займитесь своей жизнью. Вы моей жизнью живете, знаете почему? Потому что моя интересна», — резко высказалась Волочкова.

Единственной своей зависимостью знаменитость назвала любовь к сцене и искусству. Она поделилась, что одержима балетом.

Друг танцовщицы артист Прохор Шаляпин прокомментировал ситуацию, призвав людей смотреть в первую очередь на себя. Он напомнил всем, что каждый в жизни может поругаться с другим человеком, будучи в любом состоянии. Просто знаменитостей осуждают больше из-за того, что к ним приковано внимание миллионов зрителей, чего не бывает у обычных людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова спасла полную женщину из таза со льдом.

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