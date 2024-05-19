Посол Гондураса скоропостижно скончался в Москве

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 438 0

В Москве скончался посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

Посол Гондураса скоропостижно скончался в Москве

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Причины смерти устанавливаются.

Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве. Об этом сообщил глава МИД республики Энрике Рейна в своем личном блоге.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — говорится в сообщении.

Как рассказал источник 5-tv.ru, дипломат умер 18 мая в доме, расположенном в районе Замоскворечье. Скорую вызвал коллега Хуана, но было уже поздно. До этого, 29 апреля, посол обращался к медикам. Он жаловался на боли в спине. Тогда врачи его осмотрели, но не стали госпитализировать.

Причины смерти устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) летчик-испытатель Дмитрий Автухов. 

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Посол Гондураса скоропостижно скончался в Москве

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