Умер участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС летчик Дмитрий Автухов

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

За свою жизнь он провел испытания более 20 типов самолетов и вертолетов.

Умер участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС летчик Дмитрий Автухов

Фото: Из открытых источников

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Участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) летчик-испытатель Дмитрий Автухов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте российской интернет-энциклопедии «Испытателей аэрокосмической техники».

Отмечается, что испытатель авиационной техники ушел из жизни 10 мая. Причины смерти не называются.

Дмитрий Автухов родился в Калуге в 1938 году. За свою жизнь он провел испытания более 20 типов самолетов и вертолетов. В период с 1973-го по 1995 год работал в ОКБ имени Н. И. Камова. За это время он поднял в небо и испытал вертолеты Ка-32А и Ка-32А1, Ка-25, Ка-26, Ка-27, Ка-29, Ка-32 и Ка-50.

В апреле 1986-го Автухов впервые ночью выпустил с Ка-50 противотанковую ракету «Вихрь». В 1992–1993 годах летчик-испытатель снялся в фильме «Черная акула». В феврале 1995 года летчик вышел на пенсию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный художник России Сергей Андрияка.

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