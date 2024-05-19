Масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» стартовал по всей России

Сегодня, 19 мая, стартовал масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» по всей стране. Десятки регионов объединились, чтобы тысячи спортсменов смогли не просто принять участие в соревновании, а отправиться в путешествие по стране. Участники забега стартовали одновременно в 11 часовых поясах. По московскому времени это было в 08:00. Среди участников есть не только россияне, но и иностранцы, а также любители и опытные спортсмены.

В Москве бегут 23 тысячи спортсменов. Как рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак, ровно в восемь часов утра синхронно стартовали от центра столицы сотни бегунов. Длина дистанции — пять километров. Это возможность проявить свои силы, а также увидеть главные достопримечательности столицы. Такими как Крымский мост, храм Христа Спасителям и, конечно же, Кремль.

Участникам было предложено несколько вариантов дистанций на выбор. Так, совсем новички могли пробежать километр, а вот опытные и уверенные в себе — 10 километров или полумарафон.

Победительницей массового забега в Москве стала спортсменка из сборной России по гонкам с препятствиями Алиса Петрова. Она рассказала, что была очень рада пробежать в столице.

«Здесь еще более приятно бегать, потому что в центре Москвы очень красиво, и все-таки в своей стране очень радостные эмоции, и очень здорово видеть много знакомых людей на трассе», — сказала она.

Петрова обрадовалась своей победе, но добавила, что может показать более высокие результаты.

Президент Федерации триатлона, организатор «Гонки героев» и полумарафона «ЗаБег. РФ» Ксения Шойгу рассказала в беседе с журналистами, что в этом году соревнование набирает большие объемы международной деятельности. Для участия удалось объединить 16 стран, том числе Египет, Бразилию, Сербию и Белоруссию. Всего участвует в забеге порядка 189 тысяч человек. Шойгу уверена, что в 2025 году это число превысит 200 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14 мая в Москве прошел приуроченный к полумарафону «ЗаБег. РФ» пресс-завтрак.