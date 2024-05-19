Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 20 по 26 мая.

20 мая Солнце с переходом в легкий сангвинический сектор Близнецов разряжает прежнюю статичную обстановку Тельца. Приходит энергия интеллекта и рассудочности. Все стремятся к знаниям, информации, общению. Эффективное время для учебы, самообразования, защиты дипломных работ и диссертаций, торговли и коммерческой деятельности.

Можно совершить короткие экскурсионные поездки, открыть велосезон или начать пробежки на свежем воздухе. В полной мере насладиться майскими лучами могут как рожденные под этим знаком, так и Весы с Водолеями, как представители воздушной стихии. Воспользоваться благоприятными возможностями предоставится Овнам, Львам и Козерогам.

У Тельцов период активной интеллектуальной деятельности. Раки подвержены перепадам настроения вследствие агрессивного влияния Марса на центр их сознания. А вот Стрельцам, Девам, Рыбам и Скорпионам придется побороться с собой или с внешними обстоятельствами для решения насущных задач.

Гармоничное взаимодействие Светила с такими благими планетами как Юпитер и Венера, создает аспект, называемый «печать счастья». Открываются возможности в путешествиях, получении высшего или профессионального образования, с неба изливается поток финансового изобилия и благополучия, проявляются художественные и творческие наклонности.

23 мая нас ждет «Цветочное полнолуние». Луна в Стрельце, доме Юпитера, приносит успех, оптимизм и духовный рост каждому из нас. Эти дни являются подходящими, чтобы сходить в церковь, пообщаться с авторитетными людьми или обрести духовного наставника, начать большие проекты, особенно связанные с образованием, политикой или наукой.

Купленные вещи добавят вам респектабельности и роскошности. Венера также сегодня помещается в легкую Близнецовскую стихию и нацелена на общественное внимание с целью блеснуть своим красноречием и эрудицией, социальную активность и флирт.

Творческая реализация проявляется через коммуникацию, коучинг, психологические тренинги, написание текстов, актерское мастерство, рисование. Сфера отношений предполагает гибкость и разнообразие. Для установления полезных контактов или легких знакомств отправляйтесь в дорогу или в командировку.

Впрочем учебные заведения и социальные сети также помогут расширить ближний круг. Но связи и любовные увлечения скорее всего окажутся скоротечными. Финансовая сторона может привести к убыткам из-за спонтанных трат или чрезмерной доверчивости по отношению к незнакомцам.

Наилучшие инвестиции — это обучающие тренинги, ораторские курсы, средства передвижения и связи. 26 мая знак Близнецы усилит мудрый учитель — Юпитер. Наступает время, когда оригинальные и актуальные идеи могут ожить в творчестве писателей или журналистов, в законодательной деятельности, во время публичных выступлений.

Не откладывайте в долгий ящик изучение иностранных языков, религиозных или философских вопросов, правовые аспекты, новые возможности в информационных технологиях. Успешны также PR-кампании, деловые переговоры, в том числе международного уровня, преподавание и сфера туризма.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, объединяйтесь с другими людьми на почве взаимных интересов и целей. Таким образом, вы приобретете верных и надежных друзей. Советы и информация, полученные в эти дни, окажутся крайне полезными и легко применимыми на практике.

Это также удачный период для оформления документов или визы, для поездок за границу или в другие регионы, в том числе и на личном автомобиле, для знакомств по интернету или для запуска собственного блога.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет прочное материальное положение и карьерный рост. Это то, что вы действительно заслужили за свой долгий и упорный труд. Планы, построенные ранее, имеют все шансы реализоваться именно сейчас.

Целеустремленность и способность к долгосрочному финансовому планированию будут вашими преимуществами. Вам легко заручиться кредитом доверия от руководства и получить их поддержку.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, удача на вашей стороне и покровительствует во всех делах. Используйте благоприятные возможности, которые изливается сейчас как из рога изобилия, с максимальной пользой не только для себя, но и для общества в целом. Творческий подъем и позитивное настроение помогут вам проявить активность и повлиять на ход событий.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, повышенный интерес к оккультным знаниям и мистическим опытам вполне объясним. Ваше подсознание открыто, чтобы наполниться духовными силами и энергиями вселенной. При контакте со своим внутренними миром, постарайтесь не потерять связь с реальностью.

Интуиция позволит преодолеть многие препятствия. Уединение и занятия самосовершенствованием помогут восстановить силы,

Лев — гороскоп на неделю

Львам стоит воспользоваться моментом для заключения соглашений и договоров с общественными организациями или вступлением в творческие коллективы.

Объединение с друзьями и единомышленниками, общение с коллегами принесут в вашу жизнь благоприятные и неожиданные перемены, а также окажутся очень полезными. Настало время обновления и в личной жизни.

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Дева — гороскоп на неделю

У Дев профессиональные достижения, успех в карьере и повышение социального статуса органично вписываются в текущий период. Используйте приходящие возможности чтобы заложить прочный фундамент благополучия.

Не акцентируйтесь на мелочах, а сосредоточьтесь на самом главном. Обратите внимание и на здоровье. Прислушивайтесь к своему телу и не игнорируйте его потребности.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, обучение, получение образования, путешествия и другие возможности, способствующие расширению мировоззрения, благоприятно укладываются в событийный поток. Успех сулит участие в международных, спортивных, научных и других общественных мероприятиях.

Ваш авторитет и харизму признают окружающие, это позволит продвижению ваших проектов на более высокий уровень.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов потребность в обустройстве собственного дома имеет все шансы на реализацию. Намечается благоприятный период для расширения жилья и улучшения жизненных условий, оснащения своего дома системой безопасности, решения вопросов, связанных с ипотекой.

Приобретение и страхование недвижимости сулят выгоду. Также увеличиваются шансы на получение наследства.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, окружающие видят вас как блестящего переговорщика, профессионального консультанта или наступает время побыть душой компании. Да, Юпитер вас любит и старается умаслить путь при каждом удобном случае.

Окружающие люди чувствуют необычайную сердечность и тянутся погреться в вашем тепле. Станьте светом или Гуру для других.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов денежные вопросы могут благоприятно разрешиться. Вас ждет выгодное трудоустройство или получение дополнительного дохода благодаря вашим талантам и навыкам.

Если вы мечтали о питомце, можете смело претворить мечту в реальность. Прохождение медицинского обследования, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг, приятно отразится на вашем бюджете.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, звезды освещают путь к успеху, признанию, обретению своего любимого дела или человека. Войдите в резонанс с этой энергией и почувствуйте, как прекрасна жизнь во всех ее проявлениях.

Этот период может стать весьма насыщенным в творческом плане. Сосредоточьтесь на интересных вам областях и вложите в эти увлечения всю душу. Впустите в вашу жизнь любовь, детский смех, праздничные мероприятия.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, то, что вам сейчас нужно — это настоящее расслабление и отдых. Чем с большим количеством эмоционального багажа вы расстанетесь, тем лучше. Именно стены родного дома обеспечивают необходимый тыл, а также помогают вернуть равновесие.

Проявите свои лучшие качества по отношению к домочадцам. Создайте умиротворяющую обстановку с легкой приятной музыкой и почувствуйте себя жителем Эдема.

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